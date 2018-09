Demonstrationen in Köthen

In Köthen in Sachsen-Anhalt ist am Sonntagabend auf einer Demonstration des vor einer Woche ums Leben gekommenen 22-jährigen Mannes gedacht worden. Zu dem Marsch hatten Gruppierungen des rechten politischen Spektrums aufgerufen. Der 22-Jährige, der an einer Herzerkrankung litt, hatte einen Streit von Afghanen schlichten wollen. Er wurde ins Gesicht geschlagen und erlitt danach einen Herzinfarkt. Die Polizei nahm anschließend zwei Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge fest, die seitdem in Untersuchungshaft sitzen.