Falsche Mariachi-Musiker feuern auf Touristen

Schüsse im Urlaubsparadies

Alan Gutierrez macht derzeit Urlaub in der mexikanischen Hauptstadt. Er sagt, "es ist jedes Mal schlimm, wenn jemand erschossen wird. Doch es ist fast schlimmer, wenn es in einer Touristengegend passiert, denn dann bleiben die Urlauber weg. Die Folge: Es wird weniger ausgegeben, auch die Musiker bekommen weniger Geld. Das ist bedauerlich."

Jose Rosete - selbst Mariani-Musiker, war am Tatort. "Ich erlebe so einen schweren Angriff zum ersten Mal hier: auf einem belebten Platz, an einem Freitagabend und im Beisein von so vielen Menschen, fast alle sind Touristen."

Es herrscht Fassungslosigkeit und Trauer auf dem zentralen Garibaldi-Platz - bekannt für seine Mariachis, die durch Bars und Restaurants der Gegend ziehen und Musik machen.