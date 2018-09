Israel feuert Raketen in Richtung Flughafen Damaskus

Rami Abdurrahman , Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien, sagte dagegen, der Raketenangriff habe auf ein Waffendepot in der Nähe des Flughafens gezielt, wo kürzlich neue Waffen für Iraner oder die libanesische Hisbollah eingetroffen seien.

Die israelische Armee hatte in der Vergangenheit mehrfach Ziele im

benachbarten Syrien bombardiert. Die meisten Angriffe galten nach

Einschätzung von Beobachtern iranischen Kämpfern und der Hisbollah.

Israel will verhindern, dass von Teheran unterstützte Truppen in

Syrien weiter aufrüsten. Israel wie auch die USA betrachten den Iran

als größtes Problem im Nahen Osten. Sie drängen Russland, den

iranischen Einfluss in Syrien zu begrenzen.

su mit dpa