Tanzen mit Mr. Darcy: Jane Austen Festival in England

Flanieren und tanzen wie zu Jane Austens Zeiten, in Bath ist das einmal im Jahr möglich: Die Stadt in Südwestengland ist der Schauplatz für ein Festival zu Ehren der britischen Schriftstellerin. Seit Freitag sind Fans aus aller Welt vor Ort, um in die Welt ihrer Lieblingscharaktere aus "Emma" oder "Verstand und Gefühl" einzutauchen. Elizabet und Margaret Moreno Fernandes sind aus Brasilien gekommen. Sie erzählen, dass sie die Accesoires nach und nach gekauft haben und die Kleider und Hüte selbst genäht haben.