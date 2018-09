Athen: Anarchisten-Angriff auf iranische Botschaft

In Athen ist die iranische Botschaft angegriffen worden. Örtlichen Medien zufolge sollen Mitglieder der Anarchistengruppe Rouvikonas für die Tat verantwortlich sein. Sie warfen mit Farbe gefüllte Flaschen auf das Gebäude und schlugen die Scheiben eines Wächterhäuschens ein. Rouvikonas-Mitglieder haben in der Vergangenheit bereits einige Male Ländervertretungen sowie griechische Behördengebäude angegriffen. Anfang September wurden fünf Anhänger der Anarchisten verhaftet, nachdem sie in Athen das Landwirtschaftsministerium gestürmt hatten.