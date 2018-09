Emissionsfrei: Erster Brennstoffzellenzug rollt in Niedersachsen

Weltpremiere in Norddeutschland: In Niedersachsen rollt der erste Wasserstoff-Brennstoffzellenzug ab Montag im Linienbetrieb. Der "Coradia iLint" verbindet die Städte Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude. Am Sonntag fand die Premierenfahrt mit Gästen statt.