In der Türkei fällt die Lira schon wieder: 3 Prozent an diesem Montag

Nach kurzzeitiger Entspannung hat die türkische Lira am Montag wieder nachgegeben. Sie verlor gegenüber dem Dollar knapp 3 Prozent an Wert. Beobachtern bereitet der zunehmende Einfluss von Präsident Recep Tayyip Erdogan auf die türkische Wirtschaft Sorgen. Erdogan hatte gefordert, die Isbank, den größten Kreditgeber des Landes, für seine engen Beziehungen zur Opposition zu untersuchen. Die sozialdemokratische CHP-Partei hält einen 28 prozentigen Anteil an dem Geldhaus.