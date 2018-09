Moskau macht ukrainische Rakete für MH17-Abschuss verantwortlich

Das russische Verteidigungsministerium hat am Montag die Ukraine für den Abschuss des MH17-Flugs verantwortlich gemacht. Wie Moskau erklärte, wurde die Rakete, die das Flugzeug im Juli 2014 abgeschossen und alle 298 Menschen an Bord getötet hat, 1986 produziert und habe sich im Besitz der ukrainischen Behörden befunden.

General Nikolia Parshin, der Chef des Verteidigungsministeriums der Raketen- und Artilleriedirektion, sagte Reportern, dass sie in der Lage seien, die Spur der Buk-Rakete mit zwei Seriennummern auf Fragmenten der Rakete zurückverfolgen konnten.

Laut Dokumenten, die laut Parshin vor der Pressekonferenz freigegeben wurden, wurde die Rakete 1986 in einem Militärwerk in Dolgoprudny bei Moskau hergestellt und am 29. Dezember desselben Jahres in die Ukraine verschifft.

Audio-Mitschnitt als Beweis

Russland behauptet, dass die Rakete 2014 vom 223. Flak-Regiment der Ukraine benutzt wurde. Am Montag wurde ein Audio-Mitschnitt präsentiert, der die Mitschuld der Ukraine an der Katastrophe laut Moskau beweist.

Nach Angaben des Sprechers des MOD, General Igor Konashenkov, ist dabei ein Gespräch zwischen ukrainischen Soldaten im Jahr 2016 in der Nähe von Odessa, im Südwesten der Ukraine zu hören.

Laut russischer Nachrichtenagentur TASS ist auf der Aufnahme, "Wenn ja, dann werden wir.... eine weitere malaysische Boeing (ein Synonym für das Verb "herunterschießen"), zu hören.

Das Verteidigungsministerium wies die Videos einer internationalen Untersuchung unter niederländischer Leitung als Beweis dafür diente, dass das Raketensystem von Russland in die von den Rebellen gehaltene Region Donezk im Osten der Ukraine transportiert worden war, als Fälschungen zurück.

"Russland ist verantwortlich"

Die russischen Ergebnisse widersprechen denen des Ermittlungsteams, das im Mai feststellte, dass "Russland für den Einsatz der Buk-Installation verantwortlich ist, mit der MH17 abgeschaltet wurde".

Die Ermittler kamen damals zu dem Schluss, dass die Rakete aus Rebellengebieten in der Ostukraine abgefeuert wurde und "alle Fahrzeuge in einem Konvoi, der die Rakete transportierte, Teil der russischen Streitkräfte waren".

"Wir fordern Russland auf, Verantwortung zu übernehmen und uneingeschränkt an der Aufklärung mitzuarbeiten, um die Wahrheit festzustellen und Gerechtigkeit für die Opfer des Fluges MH17 und ihre Verwandten zu schaffen", sagte der niederländische Außenminister Stef Blok im Mai.

Russland hat stets jegliche Beteiligung an der Zerstörung des Flugzeugs von sich gewiesen.

Der Flug MH17 von Amsterdam nach Kuala Lumpur war am 17. Juli 2014 bei Donezk abgeschossen. Alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord - darunter 193 Niederländer, 43 malaysische Staatsbürger und 27 Australier - wurden bei dem Unfall getötet.