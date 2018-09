Mehrere Minuten applaudierten die Besucher während der Ankunft von Kim Jong Un und Moon Jae-in zu einem Konzert des Samjiyon Orchesters in Pjöngjang. Kim Jong Un strahlte in die Menge und forderte die Besucher mit einer Handbewegung zur Ruhe auf. Es ist der erste Besuch des südkoreanischen Staatschefs in Pjöngjang und das dritte Treffen des nordkoreanischen Machthabers und dem südkoreanischen Präsidenten.