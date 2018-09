Der Deal: Maaßen geht - als Staatssekretär zu Seehofer

Nach umstrittenen Äußerungen Maaßens zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz und tagelangen Spekulationen über Maaßens Zukunft hatten sich die Spitzen der Großen Koalition am Nachmittag in Berlin beraten. Vor allem die SPD hatte darauf gedrängt, dass er versetzt wird. Innenminister Horst Seehofer wollte an ihm festhalten.

Maaßen hatte in einem Interview die Echtheit eines Videos angezweifelt, das Gewaltauschreitungen von rechten Demonstranten zeigt. Zudem wurden seine Kontakte zu AfD-Politikern kritisiert. Wer seine Nachfolge übernimmt, steht noch nicht fest.

Angela Merkels Pressesprecher twittert:

Schon zuvor hatte es Kritik gegeben, weil zu Seehofers Führungsmannschaft keine einzige Frau gehört.

