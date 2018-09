Druck auf Koalition in Berlin: Entscheidung zu Maaßen erwartet

Seit Tagen wird über das Schicksal von Hans Georg Maaßen als Chef des Verfassungsschutzes spekuliert, am Dienstag soll es eine Entscheidung geben. Maaßen war in die Kritik geraten, nach dem er in einem Interview mit "Bild" die Echtheit eines Videos angezweifelt hatte, das Gewaltausschreitungen von rechten Demonstranten in Chemnitz zeigte - Äußerungen, die er später relativierte. Zudem wurden seine Kontakte zu AfD-Politikern kritisiert. Was bedeutet die Affäre für die Koalition?

Dazu euronews-Korrespondentin Jessica Saltz in Berlin: "Innenminister Horst Seehofer hat Maaßen verteidigt, die SPD ist sich einig, dass er gehen muss. Es droht deshalb vielleicht eine neue Regierungskrise und Kanzlerin Angela Merkel ist wieder unter Druck."