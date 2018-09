New York: Museum der Illusionen fordert seine Besucher heraus

Optische Täuschungen mit verwirrenden Spiegeln, irreführende geometrische Muster, grelle Farben und Licht fordern Ihr Gehirn heraus: in New York eröffnet demnächst das Museum of Illusions. Im Gegensatz zu den meisten anderen Museen sind die Besucher eingeladen sich mit den Installationen auseinanderzusetzen. Das Museum ist sowohl ein Teil der Wissenschaft als auch ein Teil der Kunst.Das erste Museum dieser Art wurde 2015 in Zagreb, Kroatien, eröffnet. Das Museum war so beliebt, dass es in anderen Städten der Welt eröffnet wurde. New York wird sein 11. Standort sein. Vier weitere sollen bis Ende des Jahres eröffnet werden. Das Museum of Illusions öffnet am Donnerstag, den 20. September, für die Öffentlichkeit.