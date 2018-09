Trump verhängt 200-Milliarden-Zölle gegen China

Die Drohung steht schon seit Wochen im Raum. Jetzt macht Donald Trump ernst – mit einer neuen Runde Strafzölle auf Waren aus China.

„Sie werden sehen, was China angeht, werden wir heute nach Marktschluss eine große Ankündigung machen. Es wird eine Menge Geld in die Kassen der Vereinigten Staaten von Amerika fließen. Eine Menge Geld wird reinkommen.“ So groß kündigte der US-Präsident seine nächsten Schritt im Handelsstreit an.