Brexit: Die schwierige Frage der Grenze

Zwei Tage vor dem EU-Gipfel in Österreich haben der irische Außenminister Simon Coveney und der EU-Chefunterhändler für den Brexit auf eine Lösung der irischen Grenzfrage gedrängt. Coveney sagte in Brüssel, es seien intensivere Verhandlungen nötig, damit bis Oktober substanzielle Fortschritte erreicht werden können. Dann wollen die EU und Großbritannien auf einem erneuten Gipfel eigentlich über den Brexit-Vertrag entscheiden. Auch EU-Chefunterhändler Michel Barnier pochte auf den Oktobertermin. Die EU will künftige Grenzkontrollen zwischen Nordirland und der Republik Irland vermeiden. Man wolle keine klassische Grenze, sondern denke an technische Kontrollvorrichtungen auf dem Territorium von Nordirland. Er hoffe, dass diese verbesserte "Backstop"-Lösung für Großbritannien akzeptabel sei und beteuerte, man werde die territoriale Integrität des Königreichs respektieren. Der von der EU vorgeschlagene "Backstop" sieht vor, dass sich Nordirland auch nach dem Brexit an gewisse EU-Regeln halten muss. London lehnt das ab.