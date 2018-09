Sturm Ali fegt mit 160 km/h über Irland: Schweizer Touristin getötet

In Nordirland wurde ein Mann von einem Baum erschlagen. Auch in England wurde eine Frau schwer verletzt, als ein Baum auf ihr Auto in Crewe in der Grafschaft Cheshire stürzte.

Für Donnerstag sagte der britische Wetterdienst starken Regen für Nordengland und Wales voraus. Im Süden des Landes wird wieder heftiger Wind erwartet. Die Meteorologen warnten vor umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen.

In Schottland wurde ein Kreuzfahrtschiff aus seiner Verankerung gerissen. Beinahe 500 Passagiere hätten sich an Land befunden, als sich die "Nautica" von ihrer Verankerung am Hafen von Greenock in der Nähe von Glasgow löste. Die Passagiere würden so lange betreut, bis die Wetterverhältnisse wieder sicher seien und das Schiff sie wieder aufnehmen könne, hieß es in der Mitteilung.

Zudem waren tausende Haushalte ohne Strom, umgestürzte Bäume versperrten Straßen. Die schottische Bahngesellschaft ScotRail berichtete von "schweren Störungen" im Zugverkehr. Am Flughafen Dublin wurden 70 Flüge gestrichen.