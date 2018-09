Unesco: Wiederaufbau des Museums in Rio dauert Jahre

Dazu Jose Luiz Pedersoli, Projektleiter der Restaurierung:

Wir erwarten, dass der Prozess der Rettung und Bergung Monate oder sogar Jahre dauern kann. Darüber hinaus könnte auch die Reinigung, die Konservierung und die Dokumentation, Jahre in Anspruch nehmen. Wir können uns zum Beispiel an Deutschland orientieren. Dort brach das Gebäude des Stadtarchivs in Köln zusammen. Die Kollegen aus Deutschland haben uns erzählt, dass sie zehn Jahre nach dem Vorfall nur 20 Prozent der ursprünglichen Sammlung wiedergefunden und ausgestellt haben".

Drei Wochen nach dem verheerenden Brand, geht die Museumsverwaltung davon aus, dass etwa 90 Prozent der rund 20 Millionen Ausstellungsstücke vernichtet wurden. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar.