Indien: Tödliche Pestizide bedrohen Baumwollbauern

In der EU und in der Schweiz ist es seit Jahren verboten, doch in Indien wird es weiter auf die Baumwollfelder gesprüht: Das Pflanzenschutzmittel Polo des Schweizer Konzerns Syngenta. Dabei ist es der Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye zufolge tödlich. Rund 800 Landarbeiter im Distrikt Yavatmal im westlichen Bundesstaat Maharashtra sind laut Recherchen der Organisation durch den Einsatz von Polo schwer vergiftet worden. Über 50 Männer in der Region seien verstorben.

Auch Purushattam Khadse arbeitet mit Polo: "Meine Augen begannen zu brennen und wurden rot. Ich bin zum Arzt gegangen und der hat mir gesagt: Sie leiden unter dem Mittel, das sie auf die Felder sprühen. Es ist in ihre Augen gekommen."