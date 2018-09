Kokain-Rekord in Kolumbien: Marktwert von 2,3 Mrd Euro

Noch nie wurde in Kolumbien so viel Koka angebaut wie im vergangenen Jahr.

300.000 Fußballfelder groß

Laut UN-Angaben ist die Anbau-Fläche um 17 Prozent angewachsen - auf 2170 Quadratkilometer, das entspricht mehr als 300.000 Fußballfeldern und einem Marktwert an Kokain von etwa 2,3 Milliarden Euro.

Vor allem Mitglieder der durch den Friedensprozess aufgelösten Farc-Guerilla betreiben jetzt Drogenhandel. Kolumbien ist vor Peru und Bolivien der größte Drogenproduzent weltweit.

Die Farc ist inzwischen eine politische Kraft in Kolumbien, aber der neue Staatspräsident Ivan Duque sieht den in langwierigen Gesprächen erzielten Deal skeptisch und will Teile des Friedensabkommens neu verhandeln.