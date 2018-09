Solidarität und Afrika: Migration Thema beim EU-Gipfel in Salzburg

Zum Beginn des EU-Gipfels in Salzburg hat Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch in der Migrationspolitik erneut an die Solidarität aller Mitgliedsstaaten appelliert. Solidarität sei kein leeres Wort. Diejenigen, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten, müssten sich bewegen.