66. Filmfestival in San Sebastian eröffnet

In San Sebastián ist man stolz, das kleinste unter den großen Film Festvals zu sein. Der Vorhang für die 66. Ausgabe ist eröffnet. Insgesamt werden bis zum 29. September über 200 Filme gezeigt. Das Festival orientiert sich an der Charta für Gleichstellung und Diversität, die in diesem Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes initiiert wurde. Im offiziellen Wettbewerb konkurrieren 22 Filme.