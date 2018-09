Erstmals in Paris: Caravaggios Maria Magdalena

Mit einem echten Kunstgenuss trumpft das Pariser Musée Jacquemart André in diesem Herbst: Caravaggio, dem frühbarocken Meister über Schatten und Licht. Die Schau widmet sich der römischen Phase des Mailänder Malers von 1592 bis 1606 und seinem künstlerischen Umfeld. Besonderes Highlight ist Caravaggios "Maria Magdalena in Ekstase" und zwar in zweifacher Ausführung.