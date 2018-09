Merkel bereit zu Neuverhandlungen über Maaßens Zukunft

Eine Neuverhandlung der Versetzung Maaßens war von SPD-Parteichefin Andrea Nahles ins Spiel gebracht worden. Nahles, Bundesinnenminister Seehofer (CSU) und Merkel hatten sich am Dienstag auf die Versetzung Maaßens als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium geeinigt, was einer Beförderung mit einer höheren Vergütung gleichkam. Maaßen sollte den Posten des einzigen SPD-Staatssekretärs in dem CSU-Ministerium übernehmen. Nach massiver Kritik in der eigenen Partei schwenkte Nahles um und kritisierte vor allem Seehofer. Dessen Entscheidung, Maaßen zum Staatssekretär zu machen, sei nicht nachvollziehbar, so die SPD-Chefin am Donnerstag in München.

Die Causa Maaßen war auch als eine neue Zerreißprobe für die angeschlagene Große Koalition gewertet worden. Die SPD hatte den Rücktritt des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten gefordert, Seehofer wollte an ihm festhalten, Merkel hielt sich weitestgehend bedeckt. Maaßen war in die Kritik geraten, nach dem er in einem Interview die Echtheit eines Videos angezweifelt hatte, das fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz zeigte. Zudem wurden seine Kontakte zu AfD-Politikern kritisiert.