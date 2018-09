Franziskus im Baltikum: Papst verteidigt Multikulti

«Sie alle haben in Frieden zusammengelebt, bis die totalitären Ideologien aufkamen und diese Fähigkeit zur Gastfreundschaft und zur Vereinbarkeit von Unterschieden durch Verbreitung von Gewalt und Misstrauen zerstörten.»

totalitären Systemen und dem Auslöschen anderer Kulturen gewarnt. «Im Laufe seiner Geschichte war Litauen in der Lage, Menschen verschiedener Ethnien und Religionen Gastfreundschaft, Aufnahme und Annahme zu gewähren», so der Papst.

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Litauen vor

"Wenn wir uns so in der Welt umschauen, sehen wir immer mehr, die Spaltung und Konfrontation säen - oft durch Ausnutzen von Unsicherheit oder Konfliktsituationen - und verkünden, dass der einzige Weg, Sicherheit und den Fortbestand einer Kultur zu garantieren, darin besteht, andere möglichst zu eliminieren, auszuradieren oder zu vertreiben. Da haben Sie in Litauen ein eigenes Wort beizutragen "Unterschiede willkommen heißen".

Anlass der vier Tage langen Reise durch die baltischen Staaten

Litauen, Lettland und Estland ist, dass die drei Staaten vor 100

Jahren ihre Unabhängigkeit von Russland erklärten. Litauen wurde dann

im Zweiten Weltkrieg abwechselnd von der Sowjetunion und

Hitler-Deutschland besetzt. Nach Kriegsende war der Staat bis 1991

unfreiwillig Teil der Sowjetunion. Litauen wurde 2004 Mitglied von EU und NATO.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche war zuvor von der litauischen

Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite begrüßt worden. «Ihr Besuch ist

ein wertvolles Geschenk zum hundertsten Jahrestag der

Wiederherstellung des litauischen Staates», sagte Grybauskaite.

su mit dpa