Tansania: Todesfähre war dreifach überladen

Nach dem schweren Fährunglück auf dem Victoriasee

in Tansania sind mehr als 220 Leichen geborgen worden. Präsident John

Magufuli veranlasste die Festnahme der Verantwortlichen. Als erster

wurde nach einem Medienbericht ( «The Citizen») der Kapitän der

Unglücksfähre in Gewahrsam genommen, der sich nach Angaben des

Staatschefs zum Zeitpunkt des Kenterns nicht an Bord befunden hatte.

Der Kapitän habe das Ruder jemandem überlassen, der für das Führen

eines Schiffes keine Ausbildung habe.

Als Hauptgrund für das Unglück nannte Magufuli die Überladung der Fähre. Bis Sonntagmittag konnten 217 Opfer identifiziert werden, so ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten. Das brechend volle Schiff «MV Nyerere» war am Donnerstag auf dem größten See Afrikas von Bugolora auf der Insel Ukerewe zur Nachbarinsel Ukara unterwegs.

Die Fähre sei nur etwa 200 Meter von der Anlegestelle entfernt gekentert, hieß es bei der zuständigen Behörde.