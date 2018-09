"Ursprung der Welt": Das ist das Gesicht zu Courbets Vagina-Gemälde

Ihr Schambereich wurde von einem der berühmtesten Künstler des 19. Jahrhunderts gemalt, jetzt ist auch ihr Name und ihre Identität bekannt.

Gustave Courbets Nacktmodell für sein Gemälde "Der Ursprung der Welt" hieß Constance Quéniaux und war Tänzerin an der Pariser Oper. Das enthüllt der französische Schriftsteller und Kunsthistoriker Claude Schopp in einem Buch, das in der kommenden Woche veröffentlicht wird.

Damit haben 152 Jahre Rätselraten, Gerüchte und falsche Fährten ein Ende. Quéniaux war die Geliebte des türkisch-ägyptischen Diplomaten Halil Sherif Pasha, der das Bild bei Courbet in Auftrag gab.

Schopp fand den entscheidenen Hinweis auf die Identität der Dame in Briefen, die zwischen (dem jüngeren) Alexandre Dumas und George Sand ausgetauscht wurden. Sylvie Obenas von der Bibliothèque nationale de France bestätigte Schopps Theorie, man sei "zu 99 % sicher, dass Courbets Modell Constance Quéniaux war".

Darauf ließ auch die Dunkelheit ihres Haares und ihrer "schönen schwarzen Augenbrauen", die laut Sylvie Aubenas im Einklang mit der Behaarung des Modells stehen, schließen.

Constance Quéniaux war 1866 34 Jahre alt, hatte mehrere Jahre nicht an der Oper getanzt und war eine der Geliebten des ersten Besitzers des Bildes geworden.

Das Bild mit dem Originaltitel "L'Origine du Monde" gehört mittlerweile dem französischen Staat und hängt seit 1995 im Musée d'Orsay in Paris.