Panama, Italien, Frankreich: Rettungsschiff Aquarius zwischen den Fronten

Das Rettungsschiff Aquarius 2 ist wieder in Schwierigkeiten. Das von zivilen Hilfsorganisationen betriebene Schiff hat 58 Migranten an Bord und erneut Probleme, sie an Land zu bringen. Italien und Malta verweigern der Aquarius wie schon in der Vergangenheit das anlanden. Dazu kommt, dass Panama der Aquarius die Registrierung entzieht – angeblich auf Druck der italienischen Regierung.