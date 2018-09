Pariser Modewoche: Peta-Aktivisten fordern pelzfreie Laufstege

Isabelle Goetz, Sprecherin von PETA Frankreich, erklärte: "Gerade findet die Pariser Modewoche statt. Wir haben in der letzten Woche die gute Nachricht von der Londoner Modewoche erhalten, dass sie auf Pelze verzichtet. Wir fordern das gleiche, dem guten Beispiel zu folgen und Pelze vom Laufsteg zu verbannen."

Immer mehr Marken und Designer verwendeten nicht länger echte Pelze, so die Aktivistin. So hätten Armani, Versace und Gucci diese seit dem vergangenen Jahr aus ihren Kollektionen verbannt und damit einen positiven Trend in Gang gesetzt. Man hoffe nun, dass auch die Pariser Modewoche nachziehe und ethische Standards in der Mode beachte.