UN-Generaldebatte: Trump attackiert Iran, Teheran kontert

US-Präsident Donald Trump hat bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York eine weltweite Isolation der iranischen Regierung gefordert. Trump verteidigte auch den einseitigen Rückzug der USA aus dem Internationalen Atomabkommen mit dem Iran und die Wiedereinführung von US-Sanktionen. Dadurch solle der Iran an seinen "blutigen Absichten" gehindert werden, sagte Trump: