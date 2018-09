Frankreich: Erste Verurteilung wegen sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit

In Frankreich ist knapp zwei Monate nach Verabschiedung eines neuen Gesetzes erstmals ein Mann wegen sexueller Belästigung im öffentlichen Raum verurteilt worden. Der 30-Jährige habe in der vergangenen Woche in einem Ort südlich von Paris einer 21-Jährigen in einem Bus an den Hintern gefasst, so die Staatsanwaltschaft. Anschließend habe er sie beleidigt, sie unter anderem als Hure beschimpft. Der Mann sei stark alkoholisiert gewesen.