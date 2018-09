Aquarius 2 in Warteposition vor Malta

Das Rettungsschiff Aquarius 2 mit 58 Migranten und Flüchtlingen an Bord befindet sich immer noch in Wartestellung vor der Mittelmeerinsel Malta. Starker Seegang verhindert den geplanten Transfer der Schutzsuchenden auf ein Schiff der maltesischen Marine. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Italien gab unterdessen eine Pressekonferenz in Rom.