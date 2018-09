Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch: 1 Jahr später

Unchiprang ist ein provisiorisches Flüchtlingslager im Süden von Bangladesch. Seit einem Jahr existiert es, dort leben inzwischen mehr als 23.000 Rohingyas. Auch an anderen Orten gibt es ähnliche Camps, insgesamt sind rund 1 Millionen Menschen geflüchtet.

"Ein Jahr ist vergangen, seitdem das militärische Vorgehen in Myanmar 720.000 Rohingyas zwang, nach Bangladesch zu fliehen. Wir sind dorthin zurückgekehrt und sehen uns die Lebensbedingungen in einem der ärmsten Länder der Welt an", so Euronews-Reporterin Monica Pinna, die Unchiprang besucht hat.

Myanmars Behörden lassen keine Ermittlungen zu

Der Exodus des letzten Jahres war nicht der erste für die muslimische Minderheit Myanmars, aber er war bei weitem der größte. Sie flohen vor Gewalttaten von Myanmars Armee, die die Vereinten Nationen kürzlich als "Völkermord" bezeichnet haben. Niemand weiß wirklich, wie viele Menschen getötet wurden. Der jüngste unabhängige Bericht internationaler Forscher berichtet von über 24.000 Getöteten. Aber wenn es um Ermittlungen geht, stellen sich die Behörden Myanmars quer. Selbst eine Mission der Vereinten Nationen bekam keine Genehmigung. Die Flüchtlinge haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

"Ich komme aus Tula Toli. Ich habe gesehen, wie die Soldaten Menschen getötet und sie in einen Teich geworfen haben, und Frauen vergewaltigt. Deswegen bin ich geflohen", sagt dieser Geflüchtete.

Am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise

Das Dorf dieses Mannes erlangte traurige Bekanntheit unter den Rohingyas, weil dort ein großes Massaker stattgefunden hat. Die Flüchtlinge haben zwar in Bangladesch grundlegende Unterstützung gefunden. Doch sie leben in überfüllten Lagern, die in aller Eile errichtet wurden, um diese - am schnellsten wachsende - Flüchtlingskrise der Welt zu bewältigen. Die EU, die hier zu den wichtigsten Geldgebern gehört, mahnt an, dass Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft hoch bleiben muss: