Landebahn verpasst - Landung in der Lagune

In Mikronesien ist eine Boeing 737 der staatliche Fluglinie von Papua-Neuguinea über die Landebahn hinausgeschossen und in einer Lagune gelandet.

47 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden von zu Hilfe geeilten Fischern und Marinesoldaten an Land gebracht. Sieben Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, darunter eine in kritischem, aber stabilen Zustand.

Auf ihrer Facebook-Seite gab Air Niugini zur Unglücksursache bekannt, "dass starker Regen und eingeschränkte Sicht herrschten.“