No Comments der Woche: Zauberwürfel, Zlatan und OP-Dummy

Santiago de Chile, Chile

Hunderte von Bauarbeitern legten in Santiago de Chile eine Pause von der Arbeit ein, um an der "Drums of Soul" - Aktion mitzumachen - initiiert von der chilenischen Handwerkskammer und dem chilenischen Musiker Pedro Greene: Trommeln zur Entspannung.

Boston, Massachusetts, USA

Zum ersten Mal fans die "Red Bull Rubik's Cube World Championship" in der US-amerikanischen Metropole Boston statt. Bei der Meisterschaft zu Gast war auch der Erfinder des Zauberwürfels, Ernő Rubik. Der ungarische Architekt hatte das Spielzeug. das bis heute Jung und Alt erfreut, 1974 entwickelt.

Straßburg, Frankreich

An der Universität in Straßburg können künftige Zahnärzte ab sofort an einer OP-Puppe üben. Eine Premiere in Frankreich, damit sie künftig schmerzfrei bohren und feilen.

Carson, Kalifornien, USA

Eine bewegender Moment vor der Partie des Fußballklubs L.A. Galaxy war die Darbietung der Nationalhymne. Die 7-jährige Malea Emma Tjandrawidjaja mit ihrer sensationellen Version für Gänsehaut. L.A. Galaxy Spieler Zlatan Ibrahimovic beschrieb die Sängerin im Anschluss auf Twitter als "Wertvollste Spielerin des Tages".