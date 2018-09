Ryanair-Streik: "Du bist ein Sklave mit Krawatte"

Mit einem 24-stündigen Arbeitskampf in sechs europäischen Ländern haben Beschäftigte von Ryanair den Druck auf den irischen Billigflieger verstärkt. Vor Beginn der Herbstferien in vielen deutschen Bundesländern forderten Flugbegleiter und Piloten nicht nur mehr Geld, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen.

Juan Fernandez, Streikender:

"Bei mir war es so: Meine Eltern schickten mir jeden Monat Geld, um zu überleben, und es ist wirklich sehr schwer, dort zu überleben."

Bryan Carter, Euronews:

"Hier am Flughafen Brüssel wurden etwa zwanzig Flüge abgesagt und Angestellte von Ryanair kamen in T-Shirts zusammen, auf denen steht geschrieben: "Ryanair muss sich ändern". Aber wenn man den Verlauf der Verhandlungen in den letzten Monaten anschaut, sind Zweifel erlaubt. Es stimmt, dass das Management des irischen Unternehmens und einige Gewerkschaften in einigen europäischen Ländern Vereinbarungen getroffen haben, aber es gibt immer noch viele strittige Punkte. Also dürften solche Aktionen in den kommenden Monaten weitergehen."

EASYJET ALS GEWINNER

Der britische Billigflieger Easyjet sieht sich als Profiteur der Flugausfälle beim größeren Konkurrenten Ryanair. Laut Unternehmen ist der Vorsteuer-Gewinn in dem am 30. September zu Ende gehenden Geschäftsjahr um mindestens 40 Prozent gestiegen.

su mit dpa, Reuters