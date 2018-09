FYROM: Referendum zum Namen

Wie soll das kleine Balkanland "FYROM" (Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien) mit der Hauptstadt Skopje heißen? Werden die Wähler den Namen Nord-Mazedonien akzeptieren, damit Athen besänfigt ist? 1,7 Millionen Menschen sind aufgerufen, am Sonntag darüber abzustimmen. Griechenland hat eine Region Mazedonien und hat bisher jede Annäherung Skopjes an den Westen blockiert. Der Konflikt könnte sich mit dem Kompromiss "Nord-Mazedonien" entschärfen.