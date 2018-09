Syrien bei den Vereinten Nationen: bereit für die Rückkehr der Flüchtlinge

Mehr als fünf Millionen Menschen haben ihre Heimat in Syrien nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR wegen des Bürgerkriegs verlassen. Aber heute gelten zumindest die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates als weitgehend besiegt. Und so können, wenn es nach der syrischen Regierung geht, die Flüchtlinge bald wieder in ihre Heimat zurückkommen. Man sei bereit für die freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge, so Außenminister Walid al-Moualem vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York: