Europas Golf-Elite entthront beim Ryder Cup Titelverteidiger USA

Europas Golfstars haben den 42. Ryder Cup gewonnen und

damit die Trophäe von Titelverteidiger USA zurückerobert. Der

Italiener Francesco Molinari holte im "Le Golf National" in

der Nähe von Paris vor 60.000 Fans den entscheidenden Punkt zum

Triumph für die Europäer. Durch diesen Sieg gingen die Herausforderer

uneinholbar mit 14,5 Punkten in Führung.

Das Team von Europa-Kapitän Thomas Björn war am Finaltag des

prestigeträchtigen Kontinentalvergleichs mit einer 10:6-Führung in

die abschließenden zwölf Einzel gegangen. Superstar

Tiger Woods während des wichtigsten Team-Wettbewerbs im Golfsport am Samstag: "Ich bin ziemlich angepisst von der Tatsache, dass ich drei Matches verloren habe. Ich hatte nicht das Gefühl, schlecht

gespielt zu haben. Das ist das Frustrierende an den Matches."