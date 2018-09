López Obrador: Signal gegen Militärgewalt

Der designierte Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, will die Streitkräfte des Landes reformieren. Zu diesem Zwecke werde eine Polizeieinheit mit militärischen und zivilen Funktionen gegründet. López Obrador sprach am Platz der drei Kulturen in Mexiko-Stadt, wo im Jahr 1968 Hunderte von Zivilisten durch die Streitkräfte getötet worden waren.