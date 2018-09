Rettungstrupps durchkämmen Trümmer in Palu

In der Küstenstadt Palu auf der indonesischen Insel Sulawesi sind Suchtrupps unermüdlich im Einsatz, um Verschüttete zu bergen.

Man höre immer noch Leute aus dem achtstöckigen Roa-Roa-Hotel in Palu rufen, sagte Muhammad Syaugi, der Leiter des indonesischen Such- und Rettungsdienstes. Das Hotel ist eins von vielen Gebäuden, das eingestürzt ist, nachdem am Freitag mehrere Erdbeben und ein Tsunami die Insel heimsuchten.

Die Katastrophenschutzbehörde sprach von mehr als 800 Toten, die fast alle in Palu starben. Über weitere Küstenstädte und Regionen Sulawesis gibt es am Sonntag nach wie vor kaum Informationen.