Tsunami-Katastrophe: Tausende Tote befürchtet

Bei der Tsunami-Katastrophe in Indonesien sind vermutlich mehr als tausend Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden bezifferten die Zahl der Todesopfer auf der Insel Sulawesi in ihrer Zwischenbilanz von Sonntag auf mindestens 832. Mehr als 500 Menschen wurden schwer verletzt. Die Regierung befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer in die Tausende geht.