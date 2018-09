Von Stalagtiten und Atombomben

Im Osten von Tennessee in den USA liegt eine Touristenattraktion: Das Tuckaleechee Höhlensystem. Spektakulär ist es wegen seiner Tropfsteinformationen, aber auch wegen der dort versteckten Technologie: Sensoren, die Erschütterungen am anderen Ende der Welt registrieren können und die Besucher können das live auf einem Bildschirm mitverfolgen. Damit können in den Smoky Mountains Erdbeben, aber auch Atomwaffentests bemerkt werden, auch beim US-Feind Nordkorea. Die Messstation ist Teil eines weltweiten Netzwerks, dessen Daten bei der zuständigen internationalen Organisation CTBTO in Wien zusammenlaufen.