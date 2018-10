Autobauer bieten bis zu 10.000 Euro für alte Diesel, aber kein Hardware-Update

Vor den drohenden Diesel-Fahrverboten in mehreren deutschen Städten - darunter in Frankfurt - im kommenden Jahr gibt es an diesem Montag ein Spitzentreffen der Regierungskoalition in Berlin. CDU/CSU und SPD wollen versuchen, den Fahrverboten entgegenzuwirken. Im Vorfeld berichtet faz.net, dass die Autobauer keine von der SPD geforderten Hardware-Nachrüstungen anbieten wollen. Laut mehreren deutschen Medien wollen Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz und BMW, aber auch die meisten Importmarken den Fahrern älterer Diesel großzügige Umtauschangebote von bis zu 10.000 Euro machen. Diese Umtauschprämien sollen schon in dieser Woche anlaufen. Zunächst geht es um Diesel-Fahrzeuge der Norm Euro 4 - und später auch um Euro 5.

Dagegen lehnen die Autobauer die von der SPD geforderte Nachrüstung von Hardwarekomponenten ab.