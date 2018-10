Chemnitz: Polizei nimmt 6 mutmaßliche Rechtsextremisten fest

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat am Montag Morgen sechs mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Szene in Sachsen und Bayern festnehmen lassen. Ein weiterer Verdächtiger sitzt seit 14. September wegen besonders schweren Landfriedensbruch in Untersuchungshaft. Zudem hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht.

"Revolution Chemnitz" - Anschläge geplant

Die Generalbundesanwaltschaft hatte gegen die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zunächst wegen des "Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung"ermittelt, die später um den Tatvorwurf "der Gründung einer terroristischen Vereinigung" erweitert wurde. Die Männer sind offenbar Teil einer rechtsterroristische Vereinigung mit dem Namen "Revolution Chemnitz" und gehören der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an. Ihnen wird vorgeworfen, Anschläge auf Ausländer und politisch Andersdenkende geplant zu haben. Sie sollen auch dabei gewesen sein, sich halbautomatische Schusswaffen zu besorgen.

Chemnitz kommt nicht aus den Schlagzeilen

Zuletzt war Chemnitz in die Schlagzeilen geraten, nachdem ein Deutscher im Zuge einer Messerstecherei von Asylbewerbern getötet worden war. Danach hatte es rechte Demonstrationen und ausländerfeindlichen Ausschreitungen in der sächsischen Stadt gegeben.

So sollen fünf der Männer in gewaltsame Übergriffe auf Ausländer auf Schlossteichinsel am 14. September in Chemnitz beteiligt gewesen sein. Den Ermittlern zufolge spricht vieles dafür, dass die Männer weitere Angriffe geplant hatten, möglicherweise am anstehenden Tag der Deutschen Einheit.

Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs müssen entscheiden

Die Männer werden am Montag und Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet dann, ob sie in Untersuchungshaft kommen.