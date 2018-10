69 Jahre Volksrepublik China: Feiern und Proteste

China begeht den 69. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik und feiert gleich mehrere Tage lang. Spektakuläre Lichtshows tauchten Städte und Wahrzeichen in Rot und Gold ein - die Farben der chinesischen Nationalflagge.

Beim offiziellen Empfang des Staatsrates hat sich Präsident Xi Jinping für weitere Reformen im Land ausgesprochen. Außerdem soll es eine engere Zusammenarbeit mit Macao und Hongkong geben.

Proteste in Hongkong

In Hongkong sind unterdessen wie jedes Jahr tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine größere Einflußnahme Pekings zu protestieren. Zuletzt hatte die Zentralregierung die Hongkonger Nationalpartei verboten, da diese für eine freie und unabhängige Stadt eingetreten war.

Eine Demonstrantin meinte dazu: "Ich bin so wütend! Schauen Sie sich nur mein Hemd an. Ich unterstütze den Kandidaten der Nationalpartei Andy Chan. Er ist unschuldig, oder? Hongkong, heutzutage ist es hier wie am Festland, merkt das denn niemand?"