China: Lichtershows begeistern zum 69. Nationalfeiertag

Den 69. Nationalfeiertag haben Städte in ganz China mit farbenprächtigen Lichtshows gefeiert.Die Veranstaltung unter dem Motto "I Love You, China" bildete den Auftakt zur siebentägigen "Goldenen Woche" rund um den Feiertag und sorgte für eine festliche Atmosphäre.

Allein in der chinesischen Hauptstadt gab es elf Lichtinstallationen zu bestaunen, so auch entlang der Chinesischen Mauer. Lichtershows an Shanghais Uferpromenade, der Skyline entlang Xiamens Küste und Hangzhou Quianjiangs neuem Businessviertel ließen die Gebäude in noch nie dagewesener Schönheit erstrahlen.