Messerattacke gegen 59-Jährigen in Naumburg in Sachsen

Das Naumburger Tageblatt hatte zuerst über den Vorfall berichtet, der sich am vergangenen Freitagabend in Sachsen ereignet hat. Vor einem Supermarkt pöbeln drei Jugendliche den freien Mitarbeiter der Regionalzeitung an, einer zeigt einen Stinkefinger. Der Reporter will wissen warum und folgt den jungen Männern.