Migranten aus Brasilien in Portugal: „Wir haben die Nase voll von der Gewalt"

„Wir haben die Nase voll von der Gewalt, der Brasilien heutzutage ausgesetzt ist. Es ist sehr unsicher dort zu leben. Keiner traut sich mehr aus dem Haus. Wir leben im besten Viertel weit und breit, aber auch dort, wo es bis vor kurzem als sicher galt, können wir nicht mehr in Frieden leben.“

Daniel Barroso ,Migrant in Portugal:

Paola und Daniel Barroso sind vor einigen Tagen in Porto angekommen.

Der populäre Luiz Inácio Lula da Silva sitzt wegen Korruption und Geldwäsche im Gefängnis und darf zur Präsidentenwahl am 7. Oktober nicht antreten. Und der rechtsextreme Kandidat Jair Bolsonaro steht mit sehr konservativen, nationalistischen Ansichten für eine Trump-ähnliche Wahlkampftaktik mit Recht und Ordnung, einschließlich Pro-Waffen-Strategie und Todesstrafe.

Eine Migrantengruppe in Portugal wird immer größer und hat keine Probleme mit der Verständigung: 85.000 Brasilianer sind nach in Portugal ausgewandert – auch um Problemen zu entkommen, die in dem wirtschaftlich angeschlagenen Land einen erbitterten Wahlkampf bestimmen.

Die “Neuen” beschnuppern die brasilianische Gemeinde – die brasilianische Gruppe "Samba Sem Fronteiras" (Samba ohne Grenzen) stellt ihr erstes Album vor.

Die Brasilianer in Porto - Musiker und Publikum - vereint die Sorge über die Lage in ihrer Heimat. Was nach der Wahl das Beste für Brasilien wäre – bei der Frage scheiden sich die Geister.

Fernanda Lopes, Brasilianische Migrantin:

„Ich würde für Bolsonaro stimmen, weil wir viele Jahre eine linke Regierung in Brasilien hatten. Er ist der einzige Kandidat, der nicht in Korruption verwickelt ist. Deshalb würde ich für ihn stimmen.

Ana Carvalho, Brasilianische Migrantin

„Es ist sehr traurig, denn tatsächlich gibt es keinen Kandidaten, in dem ich mich wiederfinde, aber es ist "nicht er" (dieser Slogan / Hashtag gilt dem extrem rechten Kandidaten Jair Bolsonaro).“

Luca Argel, Migrant aus Brasilien:

“Ich meine, in der ersten Runde ist jede Stimme gut, die nicht an Jair Bolsonaro geht, weil es eine Stimme für die Demokratie ist. Scheint so, dass ich immer für die Kandidaten des progressiven Lagers stimmen werde.“

1:32 SOT Ana Lia, Brasilianische Migrantin

„Ich würde für Haddad stimmen, Nachfolger des nicht zugelassenen Kandidaten Lula da Silva, auch wenn Lulas Regierung in mehreren Punkten nicht ideal war, aber zumindest um die gleiche Sozialpolitik zu haben.“

Die Sozialpolitik Brasiliens wird von den Finanzmärkten mit Argusaugen verfolgt – die Staatsschulden-Quote wächst gut doppelt so schnell wie die Wirtschaft (gut 5% zu rund 2%).

Filipa Soares, Euronews

„Viele brasilianische Migranten in Portugal können bei der Präsidentenwahl nicht mitstimmen , aber sie verfolgen mit Besorgnis, was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert.“

