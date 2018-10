VIDEO: "Dancing Queen" - cool oder peinlich? Theresa May (62) tänzelt auf die Bühne

Eine gelöste Theresa May tänzelte in Birmingham beim Parteitag der Konservativen Partei zu den Klängen von ABBAs "Dancing Queen" auf die Bühne.

Ob es sich dabei um eine lässige oder eine eher peinliche Einlage handelte, darüber streiten sich die Experten.

In der Veranstaltungshalle jedenfalls kam die tänzelnde May gut an, ihre Parteifreunde feierten die Premierministerin Theresa May frenetisch.

Dabei ist die Regierungschefin wegen ihrer Brexit-Pläne unter Druck.

Auf Twitter gibt es sogar deutschsprachige Reaktionen.