Darum verschwindet Schwedens einzigartige Permafrost-Landschaft

Perma- oder Dauerfrostböden gibt es in Sibirien und Kanada. Aber auch hier, in den nördlichen Bergen Skandinaviens. Wegen der dauerhaft höheren Temperaturen schrumpfen diese Gebiete. Anstelle von Eis sammelt sich Wasser in Senken, wie in einem Sumpf. Die Torfhügel brechen in sich zusammen.

CO2 und Methangas werden in die Atmosphäre freigesetzt

Das Auftauen des Bodens verändert nicht nur die Landschaft. Wissenschaftler sind beunruhigt, denn der aufgetaute Boden setzt große Mengen Kohlenstoffdioxid und Methangas frei. Die Geografin Britta Sanell erklärt, was das bedeutet:

"Nun, es bedeutet, dass der Atmosphäre noch mehr Kohlenstoff zugeführt wird, der den Treibhauseffekt verstärken kann, den wir bereits haben."

Wie hoch die Emissionen aus den Permafrostgebieten sein werden und wie schnell sie freigesetzt werden, ist unklar. Aber eines ist sicher: Diese spektakuläre Landschaft wird schon bald verschwinden.