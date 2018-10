New Orleans: Mann wirbelt in Stadtpark mit Machete um sich

Mit einem Elektroschocker hat die Polizei einen Mann in New Orleans überwältigt, der mit einer Machete in einem Park gegenüber des Rathauses wild herumfuchtelte und Schreie ausstieß.

Das Video des Senders WWL-TV zeigt den Mann mit freiem Oberkörper, der mehrere Menschen anspricht, die sich auf ihn zu bewegen.

Als der Mann die Machete hervorholt, greift ein uniformierter Sicherheitsmann ein und zielt auf ihn mit einem Taser. Daraufhin fällt der Mann auf den Boden.

Die Polizei teilte mit, dass der Mann in einem Krankenhaus behandelt- und dann zum Büro des örtlichen Sheriff in der Gemeinde Orleans gebracht würde.